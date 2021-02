Paura a Caramanico: incendio danneggia un'abitazione [FOTO]

La casa, che per fortuna al momento del rogo era disabitata, si trova in contrada San Tommaso

Paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza per un incendio scoppiato nel pomeriggio di oggi a Caramanico Terme, in località San Tommaso. Le fiamme hanno interessato un'abitazione e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Alanno e una squadra a supporto arrivata dal comando provinciale di Pescara con un'autoscala e l'autobotte.

All'interno dell'abitazione non vi erano persone, e gli uomini sono riusciti a spegnere le fiamme che avevano interessato cucina e soggiorno dove vi era un camino. Danni da fumo su tutta l'abitazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Caramanico.