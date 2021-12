Incendio a Cappelle sul Tavo, fiamme in una fabbrica: bruciati materiali in vetroresina [FOTO-VIDEO]

Incendio in una fabbrica di Cappelle sul Tavo oggi, sabato 4 dicembre.

Il rogo ha riguardato materiali in vetroresina.

Le fiamme, che hanno interessato alcuni locali in cui viene lavorata vetroresina e parte della copertura in laterizi della struttura, sono sotto controllo, come informano dal Comando provinciale.

Sul posto, in via Staffieri, una squadra dei vigili del fuoco di Pescara e una dei volontari di Montesilvano. La fabbrica dove sono divampate le fiamme produce sedili in vetro resina per go kart. Le squadre giunte sul posto hanno spento l'incendio che ha interessato il locale lavorazione vetroresina e parte del tetto. Non si registrano feriti. Da chiarire le cause del rogo.