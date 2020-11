Lascia il caminetto acceso e va a fuoco la canna fumaria, paura a Città Sant'Angelo

Questa mattina all'alba alcune squadre del comando dei vigili del fuoco di Pescara, composte da 5 mezzi e 12 uomini, sono intervenute in via delle Cantine, a Città Sant'Angelo, per spegnere le fiamme provenienti da una canna fumaria.

L'incendio ha danneggiato un'abitazione storica di Villa Cipressi, dove risiede un'anziana signora del posto. Tutto ha avuto origine dal caminetto, alimentato con troppa legna e lasciato inavvertitamente acceso.

È stato il figlio della signora, che abita poco distante, ad accorgersi per primo di ciò che stava accadendo. Subito si è precipitato in soccorso della madre, che è stata tratta in salvo proprio mentre l'edificio si stava ormai riempiendo di fuliggine. L'antica palazzina è parzialmente compromessa e adesso si attende l'esito della perizia tecnica che dovrà stabilire un'eventuale inagibilità.