Vasto incendio a Bolognano, in fumo anche uliveti e vigneti: il vento complica le operazioni di spegnimento [FOTO]

Un vasti incendio è scoppiato a Bolognano, per la precisione in zona Colle Morte: venti gli ettari di terreno interessati dalle fiamme con danni che si registrerebbero anche a vigneti ed uliveti. A confermarlo a IlPescara è il sindaco Guido Di Bartolomeo presente sul posto e in costante contatto con la centrale operativa della prefettura.

In azione per fermare le fiamme che sono state in gran parte circoscritte, i vigili del fuoco intervenuti anche con due elicotteri spiega il primo cittadino a IlPescara. Sul posto anche i volontari della protezione civile regionale, della sezione Modavi di Bolognano e delle sezioni di Popoli, Penne e Lettomanoppello, oltre ai volontari della Misericordia di Scafa. Presenti anche i carabinieri della locale stazione di Scafa e un supplemento di vigili del fuoco della boschiva provinciale e regionale.

“La macchina dei soccorsi si è mossa immediatamente, ma purtroppo tira vento – aggiunge – e ci sono ancora alcuni focolai da domare”. Ad evitare che sui campi coltivati si evitassero danni peggiore anche gli agricoltori che con i mezzi meccanici hanno tracciato un solco per tenere lontane le fiamme. "Complessivamente - aggiunge il sindaco con una nota inviata alla stampa - sono impegnate circa 40 unite molti agricoltori stanno fornendo aiuto, con mezzi propri, per tentare di deviare il percorso del fuoco che stenta a placarsi. Auspico che non si tratti, come temiamo commenta il primo cittadino di Bolognano – di un atto doloso. I danni che si prefigurano non sono affatto trascurabili ma per ora concentriamo tutte le forze nello spegnimento del vasto rogo”.

Impossibile conoscere al momento l'origine dell'incendio, ma per il primo cittadino vista la vicinanza ai terreni non è da escludere la possibilità che dietro ci sia la mano dell'uomo. Questo però sarà accertato in un secondo momento da chi di competenza.