Incendio distrugge rimessa agricola a Civitaquana, bruciate 300 rotoballe e mezzi di lavoro [FOTO-VIDEO]

Incendio in un'azienda agricola di Civitaquana intorno alle ore 6:30 di lunedì 3 giugno.

Lanciato l'allarme diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in contrada Colle del Popolo.

Le fiamme, scaturitesi per cause ancora da accertare, hanno coinvolto circa 300 rotoballe di fieno e mezzi agricoli posti a riparo all’interno di uno dei capannoni di proprietà dell’azienda, della superficie di circa 400 metri quadrati, realizzato con pareti in muratura e copertura metallica.

Le operazioni di estinzione, al momento ancora in corso (ore 12), stanno impegnando 2 squadre di vigili del fuoco della sede centrale di Pescara e del Distaccamento di Alanno con l’ausilio di 5 automezzi antincendio. Sul posto è presente anche personale della locale Stazione dei carabinieri.