Incendio autostrada A14, camion avvolto dalla fiamme prima di Pescara Nord: tratto chiuso [FOTO]

Incendio lungo l'autostrada A14 nel tratto compreso tra Atri/Pineto e Pescara Nord/Città Sant'Angelo oggi, giovedì 11 marzo.

A causa del rogo, che ha visto coinvolto un camion, il tratto tra questi caselli è stato chiuso al traffico come informa Autostrade per l'Italia.

L'incendio si è verificato al km 356 sul viadotto Cerrano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono occupati di domare le fiamme. Ora sono in corso le operazioni di rimozione del carico trasportato. Si deve uscire uscire a Roseto e dopo aver percorso la viabilità ordinaria si può rientrare in autostrada a Pescara nord. All'interno del tratto si segnalano 3 km di coda.

Per i veicoli diretti verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria a Pineto percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Pescara nord.

Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso.

