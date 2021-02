Incendio autostrada A14, paura per il rimorchio di un camion divorato dalle fiamme [FOTO-VIDEO]

Incendio lungo l'autostrada A14 tra i caselli di Pescara Nord/Città Sant'Angelo e Atri/Pineto questa mattina, lunedì 15 febbraio.

Il rogo ha interessato il rimorchio di un camion che ha improvvisamente preso fuoco durante la marcia.

Al suo interno erano trasportate delle bobine metalliche.

Lanciato l'allarme sul posto è una squadra dei vigili del fuoco di Pescara con due mezzi che ha prontamente spento le fiamme e messo in sicurezza la zona delle operazioni dove sono in corso le operazioni di bonifica. La polizia stradale invece si occupa di regolare al traffico visto che si registra un chilometro di coda in direzione nord (ore 13:30).

