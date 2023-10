Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al suo interno una donna anziana che poco prima aveva svoltato in via Bardet.

Incendio in via Bardet a Pescara nella serata di sabato 21 ottobre con un'automobile che, durante la marcia, ha improvvisamente preso fuoco. Le fiamme si sono propagate dal vano motore e nel giro di pochi minuti hanno riguardato l'intero veicolo.

/ Via Bardet

Automobile prende fuoco durante la marcia in via Bardet, paura per una anziana [FOTO]