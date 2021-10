Incendio distrugge 7 autovetture in un deposito in via Verrotti a Montesilvano [FOTO - VIDEO]

Vigili del fuoco in azione nella notte per un incendio di autovetture a Montesilvano. Una squadra del comando provinciale di Pescara e una del distaccamento dei volontari di Montesilvano sono intervenute in via Verrotti all'interno di un deposito di autovetture verso le 6,30. Qui, hanno spento le fiamme che hanno distrutto 4 autovetture, danneggiato altri 3 veicoli oltre a un furgone e al telone di un semirimorchio. Le squadre hanno messo in sicurezza l’area interessata dall’incendio.Le cause sono in corso di accertamento e non si esclude l’ipotesi dolosa. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

