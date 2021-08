Incendio in via Pian delle Mele, auto divorata dalle fiamme

Un incendio si è verificato la scorsa notte a Pescara in via Pian delle Mele.

Il rogo ha interessato un'automobile alimentata a Gpl che è stata divorata dalle fiamme.

Il fatto è avvenuto intorno alle ore 4.

Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco (con 2 squadre) che gli agenti della polizia. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona delle operazioni. Non si registrano feriti, a causa dell’incendio due auto parcheggiate nelle vicinanze e la facciata dell’abitazione hanno subito danni da calore. Al momento non si conoscono le cause dell’incendio ma è probabile che sia di origine dolosa. Indagherà la squadra mobile.