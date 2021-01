Incendio in via del Circuito, auto divorata dalle fiamme: accertamenti sulle cause [FOTO]

Incendio in via del Circuito a Pescara dove un'automobile è stata divorata dalle fiamme nel pomeriggio odierno, sabato 2 gennaio.

Il rogo che ha riguardato il veicolo parcheggiato all'interno di un cortile è divampato intorno alle ore 16:40.

Lanciato l'allarme, sul posto c'è stato il pronto intervento dei vigili del fuoco con 2 mezzi.

I pompieri hanno velocemente domato il fuoco evitando che si propagasse alle altre vetture nelle vicinanze. Nessuna persona è stata coinvolta e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno momentaneamente chiuso al traffico la strada allo scopo di permettere le operazioni di spegnimento in sicurezza.

Sono in corso accertamenti sulle cause dell'incendio.

