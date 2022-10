Auto a fuoco nel pomeriggio in via Saline [FOTO]

Paura nel pomeriggio di oggi, 10 ottobre, in via Saline a Pescara per l'incendio di una Fiat Punto di colore bianco che ha iniziato improvvisamente a bruciare. Le fiamme si sono sprigionate dal cofano anteriore, nel vano motore, per poi propagarsi al resto della macchina.

Sul posto è immediatamente intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando di viale Pindaro, che nel giro di poco tempo è riuscita a domare il rogo e ha poi provveduto a mettere in sicurezza l'intera area.

Stando a una prima ricostruzione, quando l'auto è andata a fuoco non si trovava in movimento ma era parcheggiata, e adesso andranno chiarite sia le ragioni che hanno causato l'incendio sia la natura dello stesso (doloso o meno).