Incendio in via Ronchi, auto divorata dalle fiamme in un garage [FOTO]

Paura in via Ronchi a Pescara per un incendio divampato intorno alle ore 13:30.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia e i soccorritori del 118 che si sono occupati di qualche cittadino che ha respirato il fumo ma senza alcuna conseguenza.

Una densa colonna di fumo nero si è alzata da uno dei palazzi della strada destando la preoccupazione dei residenti viste anche alcune esplosioni che sono state udite. Il fuoco ha danneggiato un'altra automobile e 2 scooter.

In base alle prime informazioni il rogo ha riguardato un'automobile, una Mini, parcheggiata in un garage che è stata divorata dalle fiamme.