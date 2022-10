Auto va a fuoco davanti al conservatorio in viale Muzii [FOTO]

Una Ford Fiesta di colore rosso è andata a fuoco nel primo pomeriggio di oggi (21 ottobre) poco prima delle ore 15 in viale Muzii, nel tratto compreso tra l'incrocio con la strada parco e lo sbocco su viale Bovio. Per cause ancora da ricostruire con esattezza, all'improvviso si sono sprigionate le fiamme dal cofano della vettura, costringendo il conducente ad arrestare immediatamente la marcia. L'automobilista è riuscito a fermarsi davanti al conservatorio, lasciando la macchina sopra alle strisce pedonali, per poi abbandonare l'abitacolo.

Subito sono stati allertati i vigili del fuoco di Pescara, giunti sul posto con una squadra, ma sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri per regolare la circolazione e mettere la zona in sicurezza. Il tratto in questione è stato temporaneamente chiuso al traffico, deviando sulla strada parco (in direzione sud) i mezzi che sopraggiungevano in quel momento sia dal lungomare sia da via Silvio Pellico. Le operazioni si sono concluse all'incirca dopo una mezz'ora, con la situazione che è pian piano tornata alla normalità.