Nuovo incendio notturno a Fontanelle, un'automobile divorata dalle fiamme [FOTO]

Un incendio è divampato in via Caduti per Servizio nel rione Fontanelle a Pescara la scorsa notte.

L'allarme è scattato intorno alle ore 5 per le fiamme che hanno interessato un'automobile parcheggiata (una Fiat 600) sotto a una delle palazzine.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale che si è occupata di domare il rogo e mettere in sicurezza la zona.

Nessuna persona è rimasta coinvolta e sono in corso accertamenti da parte della polizia. Solo pochi giorni fa un altro incendio notturno ha distrutto uno scooter parcheggiato sotto a un balcone sempre in via Caduti per Servizio.