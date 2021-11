Auto in fiamme a Città Sant'Angelo, intervengono i vigili del fuoco [FOTO]

Paura oggi pomeriggio, intorno alle ore 17, per un'automobile che è improvvisamente andata in fiamme a Città Sant'Angelo. L'incendio, per la precisione, è divampato in un parcheggio di via D'Annunzio, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

La macchina del distaccamento dei pompieri di Montesilvano è prontamente arrivata sul posto e sta spegnendo il rogo che ha interessato tutta la vettura. Non ci sono fortunatamente feriti.