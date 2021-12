A fuoco un'automobile nella notte a marina di Città Sant'Angelo: danneggiate anche altre due vetture

Incendio nella notte a marina di Città Sant'Angelo. Un'automobile, per cause ancora da chiarire, è andata a fuoco in un parcheggio in via torre Costiera. Sul posto sono intervenuti con una squadra i vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara oltre ai carabinieri. Il rogo è stato domato e la zona messa in sicurezza: oltre alla vettura distrutta dalle fiamme anche altre due automobili sono rimaste danneggiate. Non risultano invece persone coinvolte.