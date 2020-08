Paura lungo l'asse attrezzato: incendio lambisce la carreggiata e la pista dell'aeroporto [FOTO]

Momenti di panico e paura nel pomeriggio di oggi 3 agosto lungo l'asse attrezzato Chieti - Pescara, dove un incendio ha lambito la carreggiata in direzione Pescara. Circa 200 metri quadri di sterpaglie, per cause ancora da accertare, sono andati a fuoco all'altezza dell'aeroporto, a cavallo fra la pista di decollo ed atterraggio e l'asse attrezzato. Il fumo che si è sprigionato dal rogo ha invaso entrambe le corsie provocando disagi e pericoli per gli automobilisti che si sono ritrovati improvvisamente in mezzo alla coltre di fumo.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Pescara, che sono riusciti a domare l'incendio mettendo in sicurezza l'area e riportando la situazione alla normalità.