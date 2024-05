Incendio nell'area verde di via Maiella a Santa Teresa di Spoltore: sul posto i vigili del fuoco

Poco prima delle 9 di questa mattina la segnalazione ai vigili del fuoco di un incendio scoppiato in via Maiella, nell'area verde che si trova proprio davanti al parco cittadino. Squadre già sul posto per domare le fiamme che potrebbero essere divampate dai fiori di pioppo. A innescarlo potrebbe essere stata una sigaretta lanciata da un'auto di passaggio, ma per ora non ci sono certezze sulle cause. Saranno gli operatori a determinarle.

A dare l'allarme è stato un cittadino che passando ha notato la colonna di fumo che si alzava dall'area verde.

