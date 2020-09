Paura a Pescara, divampa un incendio in un appartamento di via Monte Pagano [FOTO]

Paura a Pescara, divampa un incendio in un appartamento di via Monte Pagano. L'allarme è scattato oggi pomeriggio intorno alle ore 17.45, quando una squadra dei pompieri di Pescara è dovuta intervenire per domare le fiamme che avevano interessato un materasso nella camera da letto.

Il proprietario dell'abitazione, nel tentativo di spegnere il rogo, ha riportato ferite lievi ed è stato condotto al pronto soccorso dal 118. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche una volante della polizia.