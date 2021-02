Paura a Pescara, incendio nella notte in un appartamento in via Mocenigo

Momenti di paura ieri notte a Pescara per un incendio scoppiato all'interno di un'abitazione in via Mocenigo. Per cause ancora da chiarire, del fumo si è sprigionato nel sottoscala dell'appartamento dove al momento dell'intervento dei vigili del fuoco vivevano due persone che hanno lanciato l'allarme rifugiandosi sul balcone.

Sul posto è arrivata una squadra del comando provinciale di Pescara che, con l'autoscala, ha messo al sicuro i due occupanti e spento l'incendio che si è sviluppato nel locale cucina.