Incendio in via Chieti, fiamme in un appartamento: palazzo evacuato e tratto di strada chiuso

Incendio in via Chieti a Pescara in un appartamento (attico e super attico) nella mattinata odierna, martedì 17 novembre.

Il rogo è divampato intorno alle ore 6:30 dalla cucina dove, dalla prima ricostruzione, ha preso fuoco la cappa del gas.

Le fiamme si sono poi propagate all'intera stanza e negli altri locali dell'abitazione che sono stati invasi dal fumo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno operato per ore per spegnere l'incendio. Il palazzo è stato fatto evacuare per precauzione e un tratto di strada è stato interdetto al traffico. Per fortuna non ci sono stati né feriti né intossicati. L'appartamento è stato dichiarato inagibile.