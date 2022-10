Incendio in pieno centro, fiamme in un appartamento di via Carducci [FOTO-VIDEO]

Incendio in pieno centro a Pescara oggi, lunedì 17 ottobre.

Un rogo è infatti divampato in un appartamento di un palazzo all'incrocio tra via Carducci e via Parini questa mattina intorno alle ore 11:30.

Numerosi i residenti della zona che hanno visto iniziare a uscire fumo da una delle finestre della casa.

Sul posto, al quarto piano dell'edificio, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale che si stanno occupando di spegnere le fiamme. All'interno della casa vive una donna anziana che è stata soccorsa dal 118 e accompagnata in pronto soccorso con un'autoambulanza per accertamenti. Sul rogo sono in corso verifiche anche da parte dei carabinieri. Con i vigili del fuoco andrà chiarita la causa dell'incendio.