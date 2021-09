La vittima è un 52enne del posto che è spirato per intossicazione da monossido di carbonio. Si chiamava Omar Di Berardino, e il suo corpo è stato trovato in cucina

A fuoco un appartamento a Torre de' Passeri, morto un uomo. La vittima è un 52enne del posto che è spirato per intossicazione da monossido di carbonio. Si chiamava Omar Di Berardino, e il suo corpo è stato trovato in cucina.

Il fatto si è verificato nel tardo pomeriggio in una casa di Vico di via Garibaldi, in centro. Inutili, da parte del personale sanitario, i tentativi di rianimare l'uomo, che viveva da solo. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che adesso stanno indagando sulle cause all'origine dell'incendio.