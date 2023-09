Albero in fiamme in via Fontanelle mentre in via Caduti per servizio sono in corso le ronde

Nuovo incendio nel rione Fontanelle nella serata di martedì 26 settembre.

Questa volta a essere interessato dalle fiamme è stato un albero in via Fontanelle.

Il rogo è divampato mentre in via Caduti per servizio erano in corso le ronde con i cittadini impegnati nel controllo del territorio insieme al vicepresidente del consiglio regionale, Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale che hanno impiegato circa 20 minuti per spegnere le fiamme. Non sono stati interessati altri edifici o cose. Sul posto anche la polizia per regolare il traffico e per le indagini del caso.

«Siamo ancora qui», si legge in una condivisione di Pettinari, «anche questa sera. In Via Caduti per servizio a effettuare le ronde della legalità a seguito degli eventi incediari. Questa sera hanno colpito mettendo fuoco ad un albero in via Fontanelle. In Via Caduti per servizio non accade più nulla da quando ci siamo noi con le ronde della legalità».