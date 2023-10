Alanno continua a bruciare, messa in sicurezza un'abitazione minacciata dalle fiamme: si alza il Canadair [FOTO]

Si è alzato in volo il Canadair per fermare le fiamme che stanno divorando il territorio di Alanno. Tanti gli uomini e i mezzi dei vigili del fuoco oltre che della protezione civile, delle Misericordie impegnati dal tardo pomeriggio di lunedì 9 ottobre per fermare l'incendio, ma prima il vento e ora anche le alte temperature, non rendono facili le operazioni vista l'impervia area in cui è divampato il rogo (località Costa delle Plaie).

Le fiamme, spiega a IlPescara il sindaco Oscar Pezzi, sono ancora altissime e si sono avvicinate pericolosamente a un'abitazione, ma l'area è stata messa subito in sicurezza evitando così che si dovesse procedere con l'evacuazione.

Purtroppo l'incendio per il quale il sindaco non esclude affatto l'origine dolosa, è scoppiato in una zona oltre che impervia anche piena di sterpaglie: a essere andati in fumo sono stati anche diversi ettari di vigneto.