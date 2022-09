Principio d'incendio in un'abitazione fra Fontanelle e San Donato: a fuoco una canna fumaria

Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara nel primo pomeriggio di oggi 24 settembre per un principio d'incendio. Una squadra con due mezzi è infatti al lavoro nella zona fra Fontanelle e San Donato in via Tirino. A fuoco è infatti andata una canna fumaria di un'abitazione per circostanze ancora da chiarire. L'intervento è ancora in corso.