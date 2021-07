Con il caldo africano tornano gli incendi in Val Pescara: roghi a San Valentino, Scafa e Torre de Passeri

Serata e nottata all'insegna degli icendi nella zona della Val Pescara. Complice il vento caldo africano che ha portato ad un rialzo sensibile delle temperature, sono scoppiati alcuni roghi a Torre de Passeri, Scafa e San Valentino. Sul posto sono intervenuti mezzi e squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara e dei distaccamenti dei volontari.

In particolare, a Torre de Passeri il rogo è ancora attivo ed ha interessato una zona di vegetazione e sterpaglie. Sono entrati in azione 9 mezzi in tutto e l'intervento è ancora in corso. L'altro rogo, quello fra Scafa e San Valentino, è stato invece domato e sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Non sono attualmente in azione elicotteri o canadair.