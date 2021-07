Tre incendi nella zona della val Pescara: in azione anche i canadair dei vigili del fuoco [FOTO - VIDEO]

Giornata impegnativa quella odierna per i vigili del fuoco di Pescara, impegnati nello spegnimento di tre diversi incendi nella zona della val Pescara. I roghi hanno interessato aree boschive e di vegetazione ad Alanno, in una frazione di Manoppello e a Lettomanoppello.

Diverse squadre del comando provinciale assieme ai volontari dei distaccamenti sparsi sul territorio hanno operato assieme ai mezzi aerei, con un canadair in azione. I roghi a Manoppello e Alanno sono stati domati e messi in sicurezza, mentre l'intervento è ancora in corso a Lettomanoppello.