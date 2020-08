Due incendi nel Pescarese: vigili del fuoco in azione a Loreto e Villa Raspa

Vigili del fuoco in azione questa mattina 12 agosto nel Pescarese, a causa di due roghi. Il primo incendio è scoppiato all'alba in contrada Fiorano a Loreto Aprutino, dove una costruzione agricola è andata a fuoco per cause ancora da chiarire. Situazione sotto controllo ed in azione diversi mezzi provenienti dal comando provinciale di Pescara e dal distaccamento di Montesilvano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un altro rogo invece ha interessato un terreno a Spoltore, in località Villa Raspa. Anche qui la situazione non desta preoccupazione ed è intervenuto un mezzo del comando di Pescara.