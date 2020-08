Roghi ed incendi anche nell'entroterra pescarese: vigili del fuoco in azione a Loreto e Pianella

Domenica difficile quella di oggi 30 agosto per i vigili del fuoco di Pescara. Oltre al grosso incendio che sta interessando la zona di colle Renazzo dove alcune case ed un albergo sono stati avvolti falle fiamme, il forte vento caldo proveniente dall'Africa che ha portato le temperature attorno ai 40 gradi all'ombra ha infatti provocato anche altri incendi in provincia.

In particolare, un intervento è stato eseguito nel territorio comunale di Pianella dove sono andate a fuoco delle sterpaglie. Le fiamme per fortuna sono state circoscritte abbastanza rapidamente e la situazione è tornata subito sotto controllo. Incendio anche a Loreto Aprutino, nella zona di contrada Fiorano dove anche in questo caso erbacce e sterpaglie hanno fatto da innesco per un rogo in una zona incolta di circa 4 ettari, ma anche qui il pronto intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato ulteriori conseguenze. Sul posto i vigili del fuoco di Penne e Pescara e la protezione civile.