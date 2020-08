Incendi sul Gran Sasso, chiesto lo stato di emergenza. Il Comune dell'Aquila ne ha, infatti, sollecitato la dichiarazione rivolgendosi alla presidenza del consiglio dei ministri dopo i roghi che stanno interessando per il quinto giorno Pettino, Cansatessa e Arischia.

La deliberazione della Giunta comunale è stata inoltrata alla Regione Abruzzo, affinché provveda a sostenere la richieste dell'ente al Governo. Ecco cosa ha spiegato il sindaco Pierluigi Biondi a proposito della dichiarazione dello stato di emergenza:

"È necessaria per l'applicazione delle procedure utili per incrementare l'azione finalizzata a un contenimento ancora più efficace degli incendi, e per avere un'opportuna copertura delle spese elevatissime che Comune e Regione stanno sostenendo e dovranno sostenere ancora. I costi non sono solo quelli da sostenere per l'emergenza in corso, ma anche quelli del post incendio, quando i vigili del fuoco dovranno effettuare una ricognizione puntuale sull'area interessata con i droni e si dovrà procedere con le necessarie operazioni di bonifica".