Imprenditore pescarese latitante "incastrato" dalle vacanze in Costa Azzurra: arrestato

Avrebbe dovuto scontare una pena di 4 anni e 6 mesi, ma grazie alla cittadinanza canadese aveva fatto perdere le sue tracce. Ora però tornerà in Italia per scontarla quella pena: l'uomo, un imprenditore 75enne originario di Lettomanoppello è stato infatti arrestato in esecuzione di un mandato internazionale, nel corso del suo viaggio da Etobicoke, in Canada, a Nizza dopo tre anni di latitanza per sottrarsi all'esecuzione della pena inflittagli dalla corte d'appello di Perugia come riporta PerugiaToday. L'arresto è avvenuto il 7 luglio all'aeroporto di Nizza con l'uomo ora in attesa di essere estradato in Italia.

I fatti risalgono al 2010 e sono stati commessi a Pescara. Il 75enne, in concorso con altre due persone, era stato condannato per aver cagionato, mettendo in atto operazioni dolose, il fallimento di una società.

In particolare, i tre, in quanto amministratori e legali rappresentanti dell’impresa, erano riusciti a ottenere un finanziamento agevolato finalizzato alla costruzione di un nuovo insediamento industriale e all’acquisto di macchinari, avvalendosi della legge regionale per l’Abruzzo 16/2002 che prevedeva interventi a sostegno dell’economia per favorire la nascita di nuove imprese sul territorio. Un finanziamento da oltre 2 milioni e 300 mila euro da cui avevano distratto 900mila euro.

Dopo la condanna aveva fatto perdere le sue tracce:l’ultima presenza nel nostro territorio risale al luglio 2018, per poi essere individuato in Canada dove era riuscito a prendere la cittadinanza canadese. Dal 2022 era attiva nei suoi confronti la procedura di estradizione, a seguito di mandato di arresto internazionale emesso dalla Procura Generale di Perugia.

In questi mesi, grazie alle attività investigative e di monitoraggio dei suoi movimenti, effettuate dall’ufficio Sdi della procura generale perugina, composto da personale di polizia penitenziaria, in collaborazione con il servizio