Perde il controllo dell'auto e urta contro un furgone parcheggiato, 42enne lievemente ferita

Sbatte contro un furgone parcheggiato, che a sua volta urta contro altri due veicoli in sosta Alla guida dell’auto, una Renault Clio, una donna 42 anni, che probabilmente ha avuto un colpo di sonno e ha perso il controllo della macchina. L’impatto è avvenuto intorno alle 6.30 di domenica 23 giugno, su via Tiburtina, all’altezza di via Piomba.

La conducente si stava recando al lavoro. Avrebbe riportato contusioni lievi ed è stata visitata dai sanitari della Misericordia di Pescara.