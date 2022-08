Imbarcazione con motore in avaria a 7 miglia dal porto, 6 persone salvate dalla guardia costiera

Un'imbarcazione con il motore in avaria è stata soccorsa dalla guardia costiera di Pescara questa mattina poco dopo le ore 8.

L'operazione di soccorso si è svolta al largo della costa abruzzese, a circa 7 miglia dal porto.

In dettaglio, alle ore 8:20 la sala operativa della capitaneria di porto è stata allertata da una unità di circa 14 metri in difficoltà, con 6 persone a bordo, con il motore in avaria.

Dopo aver tranquillizzato e dato i primi suggerimenti operativi ai diportisti di nazionalità rumena, i militari della guardia costiera, a bordo della motovedetta Cp 729 sono giunti nel giro di poco tempo sul posto e avvicinandosi hanno constatato il buono stato di salute delle persone presenti a bordo. Le condizioni meteomarine non ottimali e in peggioramento hanno consigliato il rientro in un porto sicuro nel più breve tempo possibile, e impossibilitati a effettuare il trasbordo degli occupanti dell’unità, si è provveduto immediatamente a prestare assistenza e messa in sicurezza dell’unità sino all’arrivo nel porto turistico Marina di Pescara e successivamente sono stati eseguiti i controlli di prassi.

«È utile ribadire come in caso di necessità di assistenza o soccorso in mare è possibile contattare la guardia costiera via radio sul canale 16 oppure telefonicamente al numero gratuito 1530», ricordano dalla capitaneria di porto.