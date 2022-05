Il cordoglio di Aido e Avis per la prematura scomparsa della volontaria Valentina Di Romano: aveva 38 anni

L'Aido (ssociazione italiana per la donazione di organi), l'Avis (Associazione volontaria italiani del sangue) Pescara e altre associazioni di volontariato del territorio piangono Valentina Di Romano, volontaria attiva dell'Aned (Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto onlus) di cui per molti anni è stata segretaria regionale, prematuramente scomparsa oggi a soli 38 anni. E' proprio l'Aido a lasciare sul suo sito web, un messaggio di cordoglio per la scomparsa.

“Valentina è sempre stata vicina alle strutture locali abruzzesi della nostra associazione, partecipando con grande impegno a molte iniziative programmate sul territorio – si legge -. Trapiantata due volte di rene, è sempre stata impegnata in prima linea nell’ascoltare i pazienti trapiantati o in attesa di trapianto, tentando di risolvere con tenacia ogni loro problema”. Nata a Teramo, ma da anni residente a Pescara Valentina ha anche scritto un libro “Ho provato ad essere normale ma mi annoiavo” pubblicato nel 2015. Un libro in cui, ricorda sempre l'Aido “ha descritto con ironia la dura esperienza della dialisi, affrontata sempre con il sorriso sulle labbra”. “Questa sono io – scriveva Velentina -. Accetto la vita per quello che mi regala e non la odio per quello che non mi dà. Affronto la malattia con il sorriso e non mollo mai”. “Aido la ricorda con affetto e riconoscenza – si legge ancora nel messaggio di cordoglio - per il grande impegno finalizzato allo sviluppo della cultura della donazione e alla difesa del diritto del cittadino ad essere curato con la terapia del trapianto”. A condividere quanto scritto anche l'Avis Pescara sulla sua bacheca facebook. “L'Avis Pescara – si legge - si unisce al dolore per la prematura perdita di Valentina Di Romano.Una grande donna , una volontaria attiva ad alleggerire la sofferenza altrui con il suo esempio. Ci lasci un grande insegnamento che porteremo sempre con noi”.