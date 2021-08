Trovato in possesso di 500 grammi di hashish, giovane finisce in carcere

La sostanza stupefacente era suddivisa in 5 panetti da 100 grammi ciascuno. Erano stati i carabinieri di Città Sant'Angelo a coglierlo in flagranza di reato

Ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Città Sant'Angelo hanno notificato a un 35enne di Elice un'ordinanza emessa dall'ufficio di sorveglianza di Pescara, che dispone per il giovane la sospensione provvisoria della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

Il provvedimento è scaturito dopo l'arresto in fragranza di reato eseguito nei confronti del 35enne dai militari dell'Arma di Città Sant'Angelo a luglio, quando era stato trovato in possesso di 500 grammi di hashish suddiviso in 5 panetti da 100 grammi ciascuno. Espletate le formalità di rito, l'uomo è stato condotto in carcere.