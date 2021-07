Aveva 4 etti di hashish, giovane arrestato dalla guardia di finanza [FOTO]

La guardia di finanza lo ha trovato in possesso di circa 400 grammi di hashish, suddivisi in quattro panetti che erano contenuti in un pacchetto postale. E così ieri pomeriggio un 30enne italiano, residente a Pescara, è stato arrestato e posto ai domiciliari nella sua abitazione, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La droga, di ottima qualità, sarebbe stata commercializzata sul mercato locale consentendo, agli spacciatori al minuto, un ricavo superiore ai 5.000 euro. Durante la successiva perquisizione in casa del giovane, sono stati inoltre rinvenuti circa 7 grammi di marijuana.