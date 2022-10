Sorpresi alla guida dell'auto in stato di ebbrezza a Penne, denuncia e patente ritirata per due uomini

Sarebbero stati al volante delle proprie automobili in stato di ebbrezza a Penne.

Per questa ragione i carabinieri della locale Compagnia, accertata l'ebbrezza tramite l'etilometro in dotazione agli equipaggi dell'aliquota radiomobile, li hanno denunciati alla Procura della Repubblica di Pescara.

Oltre alla denuncia è stata anche, inevitabilmente, ritirata la patente.

Sempre nel capoluogo vestino, durante i controlli alla circolazione stradale, un uomo è stato trovato in possesso di modica quantità di marijuana: segnalato alla prefettura di Pescara, sarà sottoposto all’iter amministrativo previsto per gli assuntori di sostanze stupefacenti.