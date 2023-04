Al volante dell'auto in stato di alterazione psicofisica rifiuta l'etilometro, patente ritirata

I carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un controllo stradale in via Cantò di un'automobile guidata da un uomo di 36 anni il quale si sarebbe mostrato in evidente stato di alterazione psicofisica.

In seguito avrebbe anche rifiutato di sottoporsi all'accertamento con etilometro.

Per questo motivo al 36enne è stata ritirata la patente di guida e l’autovettura è stata affidata a familiare convivente.

L’uomo, per la violazione commessa è stato segnalato agli organi competenti per violazione all’articolo 187 comma 7 del codice della strada.