Guasto sulla linea ferroviaria Pescara-Bari, disagi e ritardi

La circolazione ferroviaria è rallentata dalle ore 16:50 di domenica 20 agosto per un controllo tecnico a un treno lungo la linea adriatica Pescara-Bari. È in corso l'intervento degli addetti per consentire la regolare ripresa del traffico. Come prevedibile, pertanto, si stanno registrando disagi e ritardi. I treni ad Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti e possono essere instradati su percorsi alternativi.

Il treno FR 8807 Milano Centrale (11:05) - Taranto (19:46) viaggia con un maggior tempo di percorrenza superiore ai 60 minuti. Il treno IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) - Lecce (20:40) oggi termina la corsa a Montenero di Bisaccia. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 609 Bologna Centrale (14:00) - Lecce (22:49).

È possibile conoscere l'andamento del proprio treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di proprio interesse con la funzione Cerca Treno.