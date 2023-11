Guasto a un cavo dell'elettricità e in un condominio e in una casa di via Aterno saltano tutti gli elettrodomestici

Da E-Distribuzione confermano come ci sia stato un guasto sul circuito che alimenta il condominio e invitano i cittadini a presentare richiesta di indennizzo tramite il seguente link: https://www.e-distribuzione.it/supporto/come-fare-un-reclamo.html

La sovratensione, che ha portato a una odore acre di bruciato, ha provocato anche la rottura delle caldaie e degli elettrodomestici con danni per migliaia di euro.

Un guasto sul circuito elettrico di alimentazione ha causato uno sbalzo di corrente che ha bruciato tutto l'impianto elettrico di un condominio e di una casa di via Aterno a Pescara. A segnalare il problema è una delle inquiline del palazzo nel quale vivono circa 10 famiglie.

Danni per migliaia di euro per più di 10 famiglie di Pescara, E-Distribuzione ammette il guasto e invita a presentare richiesta di indennizzo

