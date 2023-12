Il 2023 delle guardie ittiche: elevate sanzioni per oltre 11mila euro

Nel corso del 2023 le guardie ittiche, nel rispetto della convenzione con la Regione Abruzzo, hanno intensificato i controlli nelle acque interne eseguendo controlli per verificare il rispetto della normativa della Regione Abruzzo per la pesca sportiva, e vigilando sui tanti corsi d’acqua della provincia. Eseguiti 47 servizi diurni e notturni, elevando sanzioni per oltre 11.000 euro, a carico di coloro che non risultavano in regola per esercitare la pesca sportiva. L’attenzione è stata soprattutto rivolta al bracconaggio della fauna ittica protetta e alle catture indiscriminate di grossi quantitativi di fauna ittica dove la Regione Abruzzo ha sensibilizzato le guardie ad una più attenta vigilanza nelle ore notturne.

Sono stati sorpresi bracconieri della fauna ittica mentre esercitavano la pesca con attrezzi e modi vietati dalla legge. Inoltre, nelle diverse operazioni svolte anche congiuntamente con i carabinieri del Gruppo Cites, dopo opportuni appostamenti le guardie ittiche hanno identificato sul fiume Pescara un uomo con precedenti, sorpreso dopo aver collocato una nassa nel fiume catturando illecitamente 15 anguille: all’interno della suddetta nassa sono stati trovati un gambero della Louisiana, osservato unicamente nel tratto di fiume Tavo, e un granchio di fiume “Poteamon Fluviatile”, che raramente può essere rinvenuto nel tratto di fiume vicino alla costa con alto tasso di inquinamento.

Nel periodo di osservazione notturna sono stati identificati e multati i "nuovi predoni" del porto canale, prevalentemente cittadini dell’Est che, con metodi altamente impattanti e illegali, catturavano a strappo grossi quantitativi di cefali, sanzionandoli fino a 2.000 euro. Altre due persone, di cui una con precedenti penali, sono state segnalate alla procura della Repubblica in concorso, dopo essere state sorprese in un'operazione congiunta con il comando della guardia costiera di Silvi Marina a salpare una rete da posta di oltre 100 metri nella foce del Saline, uno degli 11 fiumi più inquinati d’Italia, dove un’ordinanza del sindaco di Montesilvano ne vieta la pesca per la salute pubblica.

Oltre al deferimento all’autorità giudiziaria, i due sono stati sanzionati per 4.000 euro. Durante la vigilanza e i controlli due persone sono state indagate per minaccia e resistenza al pubblico ufficiale: le guardie ittiche, infatti, sono pubblici ufficiali, cosa che a volte tante persone che praticano la pesca sportiva dimenticano o ignorano. Tra l'altro le guardie ittiche operano in completa "minorata difesa", cioè privi di qualsiasi strumento per difendersi in caso di aggressione.

Ma non finisce qui, perché durante i controlli notturni le guardie hanno altresì sorpreso, in due distinti interventi, alcuni soggetti con precedenti dopo aver messo a segno alcuni furti, e li hanno immediatamente consegnati alle autorità competenti. Si evidenzia, infine, che le guardie volontarie della guardia civile ambientale "costituiscono delle figure centrali e l’attività di volontariato si caratterizza pertanto per la sua nobiltà, essendo guidata dalla volontà di spendersi per la comunità".