Va al ristorante ma con un green pass di un altro, oltre alla multa scatta anche la denuncia

Un uomo è stato scoperto al ristorante dalla guardia di finanza di Pescara con un green pass di un altro.

Per questa ragione è scattata anche la denuncia.

Prosegue così il piano dei controlli predisposto dalla prefettura di Pescara, nel quadro delle direttive impartite a livello centrale dal ministro dell’Interno, per arginare il riacutizzarsi del fenomeno epidemiologico da Covid-19.

Le Fiamme Gialle hanno individuato l'avventore ieri sera, domenica 19 dicembre, nelle vie del centro del capoluogo, interessate dalla “movida” cittadina. I finanzieri hanno sottoposto a controllo diversi pub e ristoranti, affollati da numerosi clienti. All’interno di uno dei locali controllati, i militari hanno scoperto un cliente, intento a consumare la cena al tavolo, sprovvisto di “green pass”, che, per poter comunque accedere al ristorante, aveva esibito all’esercente, al momento dell’ingresso, quello di un’altra persona. Dunque, il cliente è riuscito ad eludere i controlli del gestore, ma non quelli più approfonditi e scrupolosi dei militari della guardia di finanza. È scattata, pertanto, oltre alla sanzione amministrativa di 400 euro, anche la denuncia all’autorità giudiziaria locale per il reato di sostituzione di persona.