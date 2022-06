Grave il diportista ustionato: trasportato d'urgenza a Pisa da un Falcon 900 dell'aeronautica militare

E' in gravissime condizioni l'uomo che ieri è rimasto ustionato a Casalbordino ed è per questo che stanotte, come riporta ChietiToday, è stato trasportato d'urgenza dall'ospedale di Pescara al Centro grandi ustionati di Pisa da un Falcon 900 dell'aeronautica militare partito da Ciampino.

Nel pomeriggio di ieri l'uomo, un diportista 43enne di Villalfonsina (Ch), è stato avvolto dalle fiamme mentre si apprestava a mollare gli ormeggi dal porticciolo fluviale del Sinello, alla Marina di Casalbordino. Probabilmente a causare il drammatico incidente la cosiddetta “fiammata di ritorno” arrivata nel momento in cui ha acceso il motore dopo aver fatto il pieno. L'aereo militare del 31esimo Stormo Ciampino, uno degli stormi dell'aeronautica militare in prontezza operativa per questo genere di missioni, si è alzato in volo all'1.30 a seguito della richiesta fatta dalla prefettura di Pescara alla Sala situazione di vertice del comando squadra area. Ha quindi preso a bordo il paziente e un'equipe medica specializzata atterrando a Pisa intorno alle 2.50. Da qui il trasporto in ambulanza nel Centro grandi ustioni dove riceverà le cure di cui ha bisogno.

Una presenza costante quella degli equipaggi e i voli dell'areonautica assicurata 24 ore su 24 per interventi d'urgenza e che ogni anno effettua centinaia di ore per questo tipo di interventi. Oltre al 31esimo Stormo Ciampino, lo stesso compito lo svolgono il 14esimo Stormo di Pratica di Mare e la 46esima Brigata aerea di Pisa con quest'ultima dotata di un C130J, mezzo in grado di trasportare persino un'ambulanza. In caso di particolari necessità operative si ricorre a disposizione ci sono gli elicotteri del 15esimo Stormo di Cervia.