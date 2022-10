Il tenente colonnello Pastorelli è il nuovo comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza [FOTO]

È il tenente colonnello Giuseppe Pastorelli il nuovo comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Pescara.

Pastorelli prende il posto del tenente colonnello Luca Lauro che ha ricoperto l'incarico negli ultimi 4 anni.

Il passaggio di consegne è avvenuto nel corso di una cerimonia interna tenuta nella caserma “Vice Brigadiere Ermando Parete”, alla presenza del comandante provinciale, il colonnello Antonio Caputo.

Pastorelli, 56 anni, ha origini napoletane ed è laureato in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria. Negli anni, ha assunto numerosi incarichi operativi (tra cui, i nuclei di Taranto e Chieti, da cui proviene) e gestionali nel settore della formazione e della post-formazione dei militari del Corpo (in particolare, nell’accademia di Bergamo, la scuola ispettori e la scuola di polizia economico-finanziaria). Pastorelli ha espresso il suo personale orgoglio per l’assunzione di un incarico complesso, in una città che va incontro a sfide economico-sociali segnate dallo shock pandemico ed energetico e per le quali sarà necessario proseguire nel solco già tracciato dalle cooperazioni e dalle sinergie con le autorità giudiziarie, le istituzioni e le amministrazioni dello Stato e locali. Il colonnello Caputo ha rivolto al tenente colonnello Lauro parole di stima e riconoscenza per il lavoro svolto e i brillanti risultati ottenuti nel quadriennio appena trascorso, confidando nella prosecuzione, sotto la guida del tenente colonnello Pastorelli, di un servizio costante, a tutela degli interessi economico-finanziari dell’intero territorio della provincia pescarese. Impegno che, in quest’ultimo anno, ha raggiunto traguardi di primissimo livello e di rilievo anche nazionale. Come l’operazione “Oro Nero”, nel settore delle frodi sui carburanti, che ha consentito di denunciare 172 responsabili e recuperare a tassazione una base imponibile di oltre 207 milioni di euro. Come il conseguente piano d’azione “No Stop”, un programma di controlli sulla circolazione dei carburanti e di verifiche dirette ad intercettare pratiche anomale a danno dei consumatori e manovre distorsive della corretta dinamica di formazione dei prezzi alla vendita. Come “Free Commerce”, esempio virtuoso di un’efficace presenza ispettiva del Corpo nella lotta alle frodi nel settore dell’e-commerce. E poi ancora, “Buildgate” e “Block-Chain”, con il sequestro di capitali milionari illeciti, anche in cripto-valuta, riciclati all’estero, “Natale Sicuro” e “Stop Fake” in tema di sicurezza prodotti anti-contraffazione, per la tutela della salute dei consumatori.