Scomparso Giuseppe Ciavolich dell'azienda vitivinicola di Loreto Aprutino

Lutto a Loreto Aprutino e in tutto l'Abruzzo per la scomparsa di Giuseppe Ciavolich, imprenditore di Miglianico del settore vitivinicolo con la sua azienda di Loreto Aprutino.

Grande imprenditore e produttore vitivinicolo, ha dedicato la sua vita alla crescita e al progresso della sua regione e del suo Paese, promuovendo il lavoro e la dignità delle persone nel cui ricordo resterà per sempre.

Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, esprime le condoglianze più sentite per la scomparsa di Ciavolich: «L’Abruzzo perde un uomo che ha reso più bella e più ricca la nostra terra facendola conoscere nel mondo attraverso i suoi vini e con l'esempio di imprenditore che ha sempre dedicato il suo impegno per far crescere l'economia locale».

Nei terreni ereditati nel Pescarese ha prodotto, a partire dagli anni Sessanta, vini sfusi montepulciano, trebbiano e cococciola. A guidare l'azienda dal 2004 è la figlia Chiara. Lascia anche la moglie Anna Bortoli. L'ultimo saluto verrà dato domani, venerdì 10 febbraio, con i funerali in programma alle ore 15:30 nella chiesa di Sant’Andrea a Pescara.