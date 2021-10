L'associazione Penelope presenta istanza per la riapertura delle indagini sulla scomparsa di Giovina "Gioia" Mariano

Lunedì scorso è stata depositata un'istanza nella Procura della Repubblica di Pescara per chiedere la riapertura delle indagini riguardo alla scomparsa di Giovina "Gioia" Mariano da Moscufo.

Della donna non si hanno più notizie ormai da oltre 4 anni.

A presentare l'istanza, a firma doppia, sono stati l'associazione Penelope territoriale Abruzzo con l'avvocato Raffaella Anzivino e Penelope Italia con il presidente nazionale, l'avvocato Nicodemo Gentile.

«Abbiamo evidenziato», spiega Alessia Natali, presidente di Penelope Abruzzo, «i punti non chiari e chiesto di ripartire da casa anche con attrezzature tecnologiche. La casa a nostro avviso è da scandagliare centimetro per centimetro sia internamente che esternamente». Casa che nel frattempo ha un nuovo proprietario dopo essere finita all'asta. Nella puntata di ieri di "Chi l'ha visto?" su Rai 3 in studio con la conduttrice Federica Sciarelli c'erano l'avvocato Gentile e due delle cugine di Giovina Mariano. Un'altra è stata sentita dall'America. L'inviato Fabrizio Franceschelli ha proposto un nuovo servizio sul caso entrando anche in quella che era la casa della donna scomparsa. Casa che l'attuale proprietario ridarebbe alla Mariano allo stesso prezzo dell'acquisto.

Per vedere quanto mandato in onda ieri nella puntata di "Chi l'ha visto?" basta cliccare sul seguente link e andare a 1 ora e 12 minuti: https://www.raiplay.it/video/2021/10/Chi-lha-visto---Puntata-del-27102021-86a43b0b-f70f-41bc-b5ab-1d3803470444.html