Morto Giovanni Guido, fu presidente dell'Aeroclub

Lutto per la scomparsa di Guido, aveva 87 anni. Oggi pomeriggio alle ore 17 nella cattedrale di San Cetteo i funerali

È morto Giovanni Guido, ex presidente dell'Aeroclub e appassionato di storia oltreché di volo.

Guido si è spento all'età di 87 anni ieri, mercoledì 28 luglio.

I funerali, come scritto su Facebook dai figli Arnaldo, Elena e Carla, saranno celebrati nella cattedrale di San Cetteo oggi pomeriggio alle 17.

Giovanni Guido è anche autore del libro "Aviazione & Abruzzo" (e quant'altro) e fu tra i fondatori dell'Avi Abruzzo, la società di gestione dell'aeroporto d'Abruzzo, che oggi è la Saga.

«L'ho incontrato nel 1974 quando entrai nell'Aeroclub e lui era presidente», ricorda il consigliere comunale Armando Foschi, «ed era appassionato di volo e della storia di Porta Nuova, si teneva informato riguardo a tutti i lavori della città. È una perdita per Pescara, quando scrisse il libro impiegò alcuni anni per recuperare il materiale utile per raccontare tutta la storia dell'aeroporto».