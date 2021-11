Morto Giovanni Brancaccio, professore di Storia Moderna alla facoltà di Lingue della "d'Annunzio"

E' morto Giovanni Brancaccio, professore ordinario di Storia Moderna nella facoltà di Lingue e Letterature Straniere di viale Pindaro a Pescara dell’università degli Studi “Gabriele D’Annunzio”.

Brancacio, nato nel 1949, ha anche diretto il Dipartimento di Studi Filosofici, Storici e Sociali.

Come riferisce NapoliToday, Brancaccio ha combattuto negli ultimi due anni contro la malattia in silenzio, senza mai interrompere la sua proficua attività di ricerca.

Autore di innumerevoli studi e pubblicazioni e di decine di libri, ha concentrato la sua attività sul “dialogo” disciplinare tra storia e geografia, nonché sulle strutture ecclesiastiche e sula vita religiosa del Mezzogiorno, sui mutamenti politici, economici e sociali del Regno meridionale in particolare nell’Età moderna.

Ha dedicato fino alla fine la sua vita alla famiglia e alla Storia. A fine 2019 ha pubblicato il volume “Calabria ribelle. Tommaso Campanella e la rivolta politica del 1599”, che inaugurava la nuova collana “Biblioteca di Storia” dell’editore milanese Franco Angeli, mentre non più di qualche giorno fa veniva pubblicato il suo ultimo libro, "Politica e storiografia in Nello Rosselli".

I funerali sono in programma oggi, domenica 7 novembre alle ore 18 nell'Arciconfraternita Santa Maria del soccorso all’Arenella, in piazza Giacinto Gigante.